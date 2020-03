Eine beispiellose Bildungskarriere, vom Geschäftsführenden Assistenten am Romanischen Seminar der Universität Münster bis zum Leitenden Regierungsschuldirektor bei der Bezirksregierung Arnsberg. Zuvor war er schon stellvertretender schulfachlicher Dezernent beim Schulkollegium Münster: Hans-Arnold Loos vollendet am Mittwoch (12. März) das 80. Lebensjahr.

Dabei war zweifellos die Gründung der Europäischen Schule in Frankfurt am Main im Jahre 2001, die er auch viele Jahre leitete, ein spannender Höhepunkt. Zu seinen Aufgaben zählten die Dienstaufsicht über Gymnasien, Fachaufsicht für Französisch, Auslandsschuldienst und internationale Beziehungen. Dabei wurden die Richtlinien für den bilingualen deutsch-französischen Unterricht unter Einbeziehung von Erdkunde, Geschichte und Politik in Nordrhein-Westfalen weiterentwickelt.

Zahlreiche berufliche Anforderungen

Loos übernahm den Vorsitz in der Richtlinienkommission Französisch für die Sekundarstufe I des Gymnasiums in Nordrhein-Westfalen. Die beruflichen Anforderungen gingen weiter: Er übernahm den Vorsitz in der Bund-Länder-Kommission zur Entwicklung einheitlicher Prüfungsanforderungen im Abitur für das Fach Französisch.

Französisch zieht sich wie ein roter Faden durch seinen Lebenslauf, schließlich hatte er Französisch und auch Englisch an den Universitäten, Marburg, Montpellier und Münster studiert. Er förderte den Austausch von Lehrern und Schülern mit Frankreich, wurde 1991 Inspektor für den Sekundarbereich der Europäischen Schulen, wobei er bis in höchste Leitungsgremien aufstieg.

Münsters Israel-Kenner

Spannend wurde die Zusammenarbeit mit Israel: Ab 1978 betreute er das Lehreraustauschprogramm des Landes NRW mit Israel, was zu zahlreichen Reisen führte, dienstlichen aber auch privaten. Hans-Arnold Loos dürfte in Münster einer der besten Kenner Israels sein.

Nach seiner Pensionierung stellte sich Loos ehrenamtlichen Herausforderungen. Er wurde 2016 einstimmig zum Präsidenten des Civilclubs 1775 gewählt, nachdem er zuvor bereits Vizepräsident gewesen war. Dass er dieses Amt übernahm, war in seinem Pflichtbewusstsein begründet: „Jeder sollte nach seinen Möglichkeiten zum Clubleben beitragen, nicht nur durch den Mitgliedsbeitrag, sondern auch ehrenamtlich“, sagte er einmal.