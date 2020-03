Vor etwa einem Monat hat sich in Münster die „Aktive Liste“ gegründet. Das klare Ziel: bei der Kommunalwahl am 13. September antreten. Für die Mitglieder der „Aktiven Liste“ ist Mobilität dabei ein zentrales Thema. Sie setzen nach eigenen Angaben auf eine „ökologische und soziale Verkehrswende“.

„Wir brauchen eine neue Flächengerechtigkeit“, fordert Rüdiger Sagel , Mitbegründer und parteiloses Mitglied im Rat der Stadt. Konkret bedeutet das: „Wir müssen den Autoverkehr deutlich zurückdrängen.“ Dabei müsse man verkehrslenkend eingreifen und gleichzeitig attraktive Alternativen anbieten. So lehnt die „Aktive Liste“ zum Beispiel eine Erhöhung der Buspreise ab. Deutlich günstiger oder gar kostenlos soll der ÖPNV ihrer Meinung nach werden, erläuterten Kai Wekeiser und Petra Terbeck . Stattdessen soll das Parken in der Innenstadt teurer werden.

Kritik an Radverkehrsbrücke

Vor allem fordern die Mitglieder der „Aktiven Liste“ ein Gesamtkonzept für Mobilität in der Stadt. Ideen gibt es zahlreiche: eine autoarme oder gar autofreie Innenstadt, Metrobusse auf den Einfallstraßen, Ausbau des Radverkehrs und eine intelligente Verknüpfung verschiedener Mobilitätsangebote. Projekte wie die geplante Radverkehrsbrücke „Flyover Aegidiitor“ passen dort nicht rein, so Sagel: „Das ist eine Ablenkungsmaßnahme, die vertuschen soll, was in der Stadtplanung jahrelang verschlafen wurde.“

Die Verkehrswende sei auch zur Erreichung des Klimaziels der Stadt – Klimaneutralität bis 2030 – unumgänglich, so Terbeck: „Es muss sich jetzt etwas ändern.“