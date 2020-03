Das Coronavirus sorgt weiter für Verunsicherung bei den Veranstaltern und führt zusammen mit denVorgaben der Landesregierung zu weiteren Absagen. Folgende Rückmeldungen von Veranstaltern liegen vor:

Loredanas Auftritt am heutigen Freitag wird verschoben. Der Veranstalter arbeitet an einem Ersatztermin. Tickets behalten ihre Gültigkeit. Selbiges gilt für das Konzert der Simple Minds am Samstag (14.März).

Comedian Markus Krebs wird nicht am Sonntag (15. März), sondern am 23. September in Münster auftreten. Und die Show „Unser blauer Planet 2“ ist statt am 22. März am 25. Mai zu sehen. Karten behalten ihre Gültigkeit.

Auch Messen und Tagungen sind betroffen: Die Berufs- und Studieninformationsmesse „Horizon“ wird von diesem Wochenende auf den 20./21. Juni verlegt. Der Batterietag NRW vom 23. bis 25. März ist abgesagt. Auch die Messe „Veggienale & Fairgoods“ am 28./29. März findet nicht statt.

Von der behördlichen Entscheidung, größere Veranstaltungen vorerst zu untersagen, ist auch das Kap.8 im Bürgerhaus Kinderhaus betroffen: Der Auftritt von Ingo Appelt am heutigen Freitag verschiebt sich auf den 16. September. Rüdiger Hoffmanns Gastspiel am Samstag (14. März) ist nun für den 27. Oktober neu angesetzt, Frank Muschalles Konzert am Sonntag (15. März) für den 4. September. Das Springmaustheater schaut statt am 22. März am 11. Oktober in Kinderhaus vorbei. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit. Karteninhaber, die nicht auf den neuen Termin ausweichen können, haben die Möglichkeit, ihre Tickets an der Vorverkaufsstelle zurückzugeben, an der sie erworben wurden.

Das LWL-Museum für Kunst und Kultur sagt nach dem für heute geplanten langen Freitag auch die offizielle Eröffnung der Ausstellung „Karel Dierickx“ ab. Die Werke sind aber ab Samstag (14. März) bis 7. Juni zu sehen. Die samstägliche „Musik zur Marktzeit“ morgen (14. März) um 12 Uhr in der Petrikirche fällt ebenfalls aus. Julie Klos (Sopran) und Deborah Rawlings (Piano) werden ihre „Bach-Passion“ mit den schönsten Kantaten von Johann Sebastian Bach aber am 1. November nachholen.

Das Konzert „Geschmackssachen“ des Chores Sturm und Klang am Samstag (14. März) in der Friedenskapelle wird verschoben. Voraussichtlicher neuer Termin ist der 21. August. Erworbene Karten bleiben gültig. Der Benefizabend der Domfreunde am 3. April im Franz-Hitze-Haus, mit dem Spenden für die Palliativstation am Herz-Jesu-Krankenhaus Hiltrup gesammelt werden sollten, fällt aus.

Das Frühstück für Trauernde der Hospizbewegung am Sonntag (15. März) fällt aus. Der neu gegründete Verein „tree4tree“ muss seine erste Veranstaltung mit dem Meeresbiologen Dr. Thomas Henningsen von Greenpeace am 19. März im Audimax der Universität absagen. Sie wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, somit behalten alle Ticket ihre Gültigkeit.

Auch das neue Format „Kultur in der Lila Leeze“ muss seine Auftaktveranstaltung, eine Lesung von Holger Doetsch aus seinem Kambodscha-Roman „Das Lächeln der Khmer“, am heutigen Freitag verschieben.