Ab Sommer soll man in Münster die Parkgebühren auch mit dem Handy zahlen können. Das sieht ein entsprechender Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung vor, über den der Rat in seiner Sitzung am 25. März entscheiden soll. Bei dessen Zustimmung könnte das sogenannte Handy-Parken als zusätzliche Bezahlmöglichkeit an Parkuhren und Parkscheinautomaten im Sommer 2020 eingeführt werden.

Die Stadt sieht darin „eine einfache und zuverlässige Alternative zu Bargeld“. Bezahlt werden kann laut Empfehlung über eine App, SMS oder per Anruf. Eine Bargeld-Zahlung bleibe aber weiter möglich, heißt es. Allerdings verspricht sich die Verwaltung mittelfristig vom zunehmenden „Handy-Parken“ geringere Kosten für den Bargeldtransfer an Parkscheinautomaten und Parkuhren. Erst in dieser Woche hatte unsere Zeitung über die mutmaßliche Veruntreuung einer sechsstelligen Summe an Münzgeld aus Parkautomaten berichtet.

Vergabeverfahren entfällt

Für die Abwicklung des „Handy-Parkens“ schlägt die Verwaltung Smartparking-Plattform e.V. aus Hamburg vor. Smartparking vereine in seiner offenen Plattformlösung die führenden Anbieter bargeldloser Zahlsysteme für Parkgebühren, heißt es zur Begründung. Die Parkplatznutzer hätten die Wahlmöglichkeit unter allen in Deutschland aktiven Anbietern. Vorteil für die Stadt: Die Plattformlösung mit unterschiedlichen Anbietern lässt ein aufwendiges Vergabeverfahren entfallen. Die Parkgebühren gehen nach Darstellung der Stadt weiter vollständig an die Stadtkasse. Die Anbieter finanzieren sich über Aufschläge auf die Parkgebühren von drei bis zehn Prozent. Die Kosten zur Einführung des Handy-Parkens wie Aufkleber und ­Beschilderung übernehme Smartparking. Die Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung des Ordnungsamtes verfügen bereits über mobile Endgeräte, die erfassen können, ob ein Fahrzeug am Handy-Parken teilnimmt.

In Bielefeld liegt der Anteil der Handy-Zahler beim Parken bei rund 6,3 Prozent.