Das LWL-Museum für Naturkunde an der Sentruper Straße bietet in den Osterferien vom 11. bis zum 18. April zwei Feriennachmittage und zwei Werkstattnachmittage für Kinder ab acht Jahre an. Zu den Kursen können sich jeweils 14 Teilnehmer ab sofort anmelden. Die beiden Feriennachmittage „Willkommen im Eiszeitalter“ und „Menschen im Eiszeitalter“ finden in der Museumswerkstatt und in der Ausstellung über westfälische Artenvielfalt statt.

Für Eltern und ihre Kinder sowie Großeltern und Enkelkinder gibt es in den Ferien außerdem zwei verschiedene Werkstattnachmittage (Pottwal, Ammoniten). Entdeckungen an den Exponaten, spielerische Aktionen und kreatives Gestalten in der Museumswerkstatt sollen für Unterhaltung in den Ferien sorgen, kündigt der LWL an.

Beim dreistündigen „Werkstattnachmittag Pottwal“ am 11. April (Samstag) von 14.30 bis 17.30 Uhr erkunden Kinder und Erwachsene die Schwierigkeiten der Bergung und der Präparation des Pottwals im LWL-Museum. Die Kosten betragen sechs Euro für Kinder und acht Euro für Erwachsene (inklusive Museumseintritt).

„Willkommen im Eiszeitalter“ heißt es am 15. April (Mittwoch), wenn Kinder ab 11 Uhr im Museum erfahren, wie es natürlicherweise – also ohne den Einfluss der Menschen – dazu kam, dass sich das Klima immer wieder veränderte und welche Folgen das für die Lebewesen hatte. In der Museumswerkstatt können die Kinder mehrdimensionale Lebensbilder von Tieren einer Warm- und einer Kaltzeit anfertigen und nach dem zweistündigen Kursus anschließend mit nach Hause nehmen. Die Kosten samt Museumseintritt betragen fünf Euro.

„Menschen im Eiszeitalter“ nennt sich das zweistündige Ferienangebot zur Ausstellung „Vom Kommen und Gehen“ am 16. April (Donnerstag) ab 11 Uhr. Für etwa zwei Stunden machen die Kinder eine Zeitreise, stärken sich zwischendurch mit einem selbst zubereiteten steinzeitlichen Imbiss und gestalten eine Höhlenmalerei mit Hilfe von Wachsmalkreide und Packpapier zum Mitnehmen. Die Kosten samt Museumseintritt betragen auch hier fünf Euro.

Beim Werkstattnachmittag erfahren Jung und Alt gemeinsam etwas über Ammoniten, Steinkern und Co. Foto: LWL/Oblonczyk

Beim dreistündigen „Werkstattnachmittag Ammoniten“ am 18. April (Samstag) von 14.30 bis 17.30 Uhr schließlich können Kinder und Erwachsene an den Riesenammoniten erkennen, was von ihnen erhalten geblieben ist, und können die Ammoniten mithilfe von gesammeltem Strandgut verwandter Tiere zoologisch einordnen. Sie bauen aus Gips und Schneckenhäusern ein Modell, das zeigt, wie Ammoniten eingebettet wurden und ihre Steinkerne erhalten blieben. Die Kosten betragen sechs Euro für Kinder und acht Euro für Erwachsene (inklusive Museumseintritt).

Eine telefonische Anmeldung im Servicebüro unter 5 91 60 50 ist für alle Veranstaltungen erforderlich.