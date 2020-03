Nachhaltigkeit per Online-Bestellung

Sechs münsterische Studenten sorgen mit ihrem Start-up „Liefergrün“ neuerdings dafür, dass Nachhaltigkeit bequemer wird. Gründer Niklas Tauch , Robin Wingenbach und Maximilian Schleper arbeiteten seit vergangenem Herbst an ihrer Idee, einen Lieferservice für unverpackte Lebensmittel anzubieten. Inzwischen hat sich ihr Team um drei weitere Mitarbeiter erweitert, letzte Woche war es dann endlich soweit: „Liefergrün“ ging an den Start. Ab sofort kann man sich Nüsse, Nudeln, Müsli und mehr nach Hause bestellen – und das alles ganz ohne Verpackungsmüll. „Wir sind die Digitalisierung vom Unverpacktladen“, beschreibt Niklas das Konzept.

Unverpackt einkaufen, das kann man in Münster schon länger. Drei Läden bieten unverpackte Lebensmittel an, die man vor dem Kauf in selbst mitgebrachte Behälter abfüllt und somit Einwegplastik vermeidet. Das Prinzip fanden die jungen Gründer toll. „Aber ein Einkauf dort ist immer auch mit ein wenig Zeit- und Planungsaufwand sowie dem Transport der Behälter verknüpft“.

Idee bei Grillabend geboren

So entstand an einem Grillabend am Aasee vor sechs Monaten die Idee, es umweltbewussten Konsumenten noch leichter zu machen nachhaltig einzukaufen. Unterstützt wird das junge Start-up vom Gründerstipendium NRW und dem Förderprogramm des Digital Hub Münsterland. „Liefergrün“ kooperiert mit „natürlich unverpackt“ an der Warendorfer Straße, von dort beziehen sie auch ihre Produkte. Ihnen ist wichtig zu betonen, dass sie mit „Liefergrün“ kein Konkurrenzmodell erschaffen, sondern einen Beitrag für die umweltbewusste Community leisten wollen, um noch mehr Menschen zum nachhaltigen Lebensstil zu bewegen.

Die im Online-Shop bestellten Lebensmittel werden in wiederverwendbare Glasbehälter verpackt und mit dem Lastenrad von „Leezenkiepe“, ebenfalls ein lokales Start-up, ausgeliefert – zum Wunschtermin. Hat man die Produkte aufgebraucht, werden die Gläser wieder abgeholt und man erhält sein Pfand zurück. Die sechs Studenten arbeiten momentan jeden Tag daran, die Plattform zu optimieren, wie sie sagen, und sind dankbar für jedes Feedback. Bald wollen sie ihr Produktangebot erweitern und in naher Zukunft auch Büros beliefern.