Seit vielen Jahren wird über die Nutzung des Schützenhofbunkers an der Hammer Straße diskutiert – nun kommen die Dinge in Bewegung. Erste sehr augenfällige Anzeichen sind die abgesägten Platanen rund um das Bauwerk, das seit 2014 unter Denkmalschutz steht. Ende Februar endete die Frist, in der Bäume vor der Vegetationsperiode gefällt werden dürfen.