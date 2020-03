Nachdem das Theater Münster schon am Donnerstag seine Vorstellungen abgesagt hatte, teilt es am Freitag mit, dass das Haus bis zum 13. April alle Vorstellungen absagt. „Der Spielbetrieb am Theater Münster wird ab sofort eingestellt. Zur Vermeidung der weiteren Verbreitung des Corona-Virus hat der Krisenstab der Stadt Münster heute entschieden, dass alle Veranstaltungen bis zum 13. April 2020 (einschließlich Gastspiele) abgesagt werden. Bereits erworbene Karten können bis zum 30. Juni 2020 an der Theaterkasse zurückgegeben werden.“

Ähnliches gilt für das Konzert Theater Coesfeld: „Ab heute, dem 13. März 2020 werden bis 30. April 2020 alle kulturellen Veranstaltungen des „konzert theater coesfeld“ abgesagt“, heißt es in einer Mitteilung. „Damit folgt das konzert theater coesfeld den aktuellen Vorgaben und Empfehlungen der öffentlichen Verwaltungen zum Umgang mit dem Coronavirus (COVID-19).“