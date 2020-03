Wie Generalintendant Dr. Ulrich Peters auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte, habe man im Ensemble einen Corona-Verdachtsfall. „Wir wollen auf Nummer sicher gehen.“ Betroffen sind die ausverkaufte „Anatevka“-Vorstellung im Großen Haus, „Mein Vater und sein Schatten“ im Kleinen Haus sowie die Uraufführung von „Deutsche Ärzte Grenzen“. Das Recherchestück des münsterischen Arztes Tuğsal Moğul beschäftigt sich mit der Überforderung im Krankenhauswesen.

Wie es weitergeht, soll am Freitag überlegt werden. Peters: „Wir stehen in engem Kontakt mit dem Krisenstab. Freitagmittag werden wir unsere Mitarbeiter informieren.“ Bereits erworbene Karten können laut einer Mitteilung des Theaters an der Kasse zurückgegeben werden.