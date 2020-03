Theater dicht, Clubveranstaltungen untersagt

Die Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus steigt auch in Münster seit Tagen stetig an: Am Freitagmittag gab es nach Angaben der Stadt 24 bestätigte Infektionsfälle. Bei einer Pressekonferenz am Freitagmittag informierten Oberbürgermeister Markus Lewe , Stadtrat Wolfgang Heuer (Leiter des Krisenstabs), Prof. Dr. Hugo Van Aken (Ärztlicher Direktor des UKM) und Dr. Hendrik Oen (Sprecher der niedergelassenen Ärzte in Münster) über die aktuelle Lage in der Stadt.

Oberbürgermeister Markus Lewe kündigte weitere Maßnahmen an, die auch den Veranstaltungsbereich in den Blick nehmen. So werden das Theater und das Pumpenhaus geschlossen. Wolfgang Heuer kündigte zudem an: "Wir haben entschieden, dass die Stadt Münster sämtliche Veranstaltungen, die in ihrer Verantwortung liegen, bis Ostern absagt."

Tanz- und Clubveranstaltungen untersagt

Für sämtliche andere Veranstaltungen unter 1000 Teilnehmern empfehle man ebenfalls, sie bis Ostern abzusagen. Tanz- und Clubveranstaltungen werden untersagt. Möglicherweise werden auch Teile der Stadtverwaltung geschlossen. Der Wochenmarkt am Samstag auf dem Domplatz ist von den weiteren Maßnahmen zunächst nicht betroffen.

LWL reagiert auf Coronavirus Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat am Freitag wegen der Verbreitung der Corona-Infektionen sämtliche Veranstaltungen in allen seinen Einrichtungen ab sofort bis zum 17. April abgesagt. Das betrifft Tagungen, Führungen, Messen oder Vorträge in allen 18 LWL-Museen, 27 LWL-Kliniken, 35 LWL-Förderschulen und anderen LWL-Einrichtungen. Ab Samstag (14. März) werden darüber hinaus sämtliche Museen des LWL bis zum 20. April (einschließlich) für Besucher geschlossen bleiben. "Wir wollen unseren Beitrag leisten, die Verbreitung des Virus einzudämmen und bitten um Verständnis für diese drastische Maßnahme", so LWL-Direktor Matthias Löb. ...

Noch während die Pressekonferenz im Rathaus lief, kündigte das Land Nordrhein-Westfalen an, alle Schulen in der ersten Hälfte der kommenden Wochen geschlossen werden. "Auf Schul- und Kitaschließungen sind wir gut vorbereitet", sagte Markus Lewe. Besonderes Augenmerk müsse man bei dem alternativen Betreuungssystem auf die Kinder von Personen legen, die im Bereich der Daseinsvorsorge und Infrastruktur tätig seien - also in Krankenhäusern beispielsweise.

Kein Erkrankter im Krankenhaus

Prof. Dr. Hugo van Aken, Ärztlicher Leiter des UKM, bestätigte, dass keiner der in Münster Infizierten so ernsthaft erkrankt sei, dass er in einem Krankenhaus untergebracht werden müsse.

Nach Entscheidung des Krisenstabs gibt es ab Sonntag an der Halle Münsterland einen Container, an dem sich potenziell infizierte Personen testen lassen können. Zunächst sollte man sich jedoch entweder bei der Hotline 116 117 melden, alternativ braucht man laut Dr. Hendrik Oen eine schriftliche Überweisung eines Arztes.