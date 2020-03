Auf der Wolbecker Straße kommt es seit Freitagmittag zu enormen Staus. Die Straße ist nach Angaben der Polizei zwischen dem Hansaring und der Andreas-Hofer-Straße gesperrt. Wie die Polizei via Twitter mitteilt, drohen dort Dachplatten herunterzustürzen.

Die Sperrung wird wohl noch bis in den Nachmittag dauern, so die Polizei. Ein Hubsteiger muss anrücken und die Schäden am Dach beheben. Es wird empfohlen, auch die Nebenstraßen zu meiden.