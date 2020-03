Das hat gerade noch gefehlt in diesen Zeiten: Die Wolbecker Straße ist mindestens bis zum kommenden Montag für den Verkehr voll gesperrt. Teile der Dacheindeckung der Herz-Jesu-Kirche waren am Freitag in Bewegung geraten. Daraufhin hatte die Kirchengemeinde ein Dachdecker-Unternehmen mit den Reparaturarbeiten beauftragt.

Die Firma wollte jedoch nach Angaben des städtischen Ordnungsdezernenten Wolfgang Heuer keine Garantie dafür übernehmen, dass das Dach anschließend sicher sei. Deshalb entschied sich die Stadt Münster dafür, die Wolbecker Straße in jedem Fall bis Montag auf dem Abschnitt zwischen Ring und Andreas Hofer-Straße in beiden Richtungen zu sperren – und zwar nicht nur für Autos, wie Heuer am Freitagabend erklärte. Auch Fußgänger und Radfahrer kommen nicht in Richtung Innenstadt oder Kanal.

Eine Ausnahme soll der Sicherheitsdienst einzig für Anwohner machen, die zu Fuß sind; alle anderen Verkehrsteilnehmer müssen sich auf entsprechende Umwege einstellen. Betroffen von der Absperrung in diesem Bereich ist nach Angaben Heuers auch die kleine Ladenzeile gegenüber der Herz-Jesu-Kirche. Die Geschäfte werden voraussichtlich am Samstag nicht öffnen können, weil möglicherweise Teile vom gegenüberliegenden Dach herunterfallen könnten. Die Arbeiten an der Kirche sorgten seit Freitagmittag für die Sperrung der Straße. Folge waren lange Staus, die auch am Montagmorgen drohen.