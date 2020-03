Zwischen Dienstagabend (19 Uhr) und Mittwochvormittag (10.30 Uhr) drangen unbekannte Täter in ein Geschäft an der Hafenstraße ein. Sie warfen laut einer Mitteilung der Polizei ein Schaufenster und auch das Glas der Eingangstür mit einem Stein ein und kamen so in den Verkaufsraum. "Die Einbrecher durchsuchten Schubladen und entwendeten zahlreiche Marihuana-Pfeifen und Feinwaagen aus den Auslagen", heißt es.

Fast zeitgleich (18 Uhr bis 10.55 Uhr) stiegen unbekannte Täter in ein Modegeschäft am Verspoel ein. Durch Einschlagen der Verglasung der Haupteingangstür verschafften sich die Einbrecher dort Zutritt. Aus einer Geldkassette entwendeten die Täter einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Einbruch in Wolbeck

Zwischen Donnerstagmittag (13.15 Uhr) und Freitagmorgen (7.30 Uhr) verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt in eine Fußpflegepraxis in der Straße Am Berler Kamp in Wolbeck. Er hebelte er ein Flügelfenster auf, kletterte hindurch und durchsuchte Schubladen und Schränke. Aus der Registrierkasse entwendete er einen zweistelligen Bargeldbetrag und flüchtete, teilt die Polizei mit.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können.