Uni und Fachhochschule halten an Prüfungsterminen fest

Um eine Weiterverbreitung des Corona-Virus zu verhindern, will auch das Studierendenwerk Münster seinen Teil zur Prävention beitragen. Dazu wurden zahlreiche Maßnahmen im Bereich der gastronomischen Einrichtungen getroffen. So sollen ab sofort Beschäftigte das Besteck an die Gäste verteilen, das sonst zur Selbstbedienung auslag. Darüber hinaus seien alle Selbstbedienungstheken, wie die Salat-, die vegane oder Brötchentheke vorübergehend geschlossen. Das betreffe die Mensen am Aasee, am Ring, Steinfurt, Da Vinci, Bispinghof und das Bistro Denkpause. Veranstaltungen mit über 1 000 Gästen werden abgesagt. Ab sofort werden zudem im Hier&Jetzt keine Fußballspiele mehr gezeigt.