Ein 56-Jähriger hat teilweise zugegeben, den damals zwischen zehn und zwölf Jahre alten Sohn von Bekannten mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Am vorletzten Verhandlungstag vor dem Landgericht hat der sachverständige Psychiater sein Gutachten vorgestellt, bevor die Beteiligten plädierten. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten, die Verteidigung plädierte für „eine angemessene milde Strafe“.

Dem einschlägig vorbestraften 56 Jahre alten Mann wird vorgeworfen, den Sohn einer befreundeten Familie bei mehreren Gelegenheiten missbraucht zu haben. Er soll den Jungen zwischen 2011 und 2012 in mehreren Fällen dazu gezwungen haben, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Außerdem wurden bei dem Angeklagten zahlreiche Datenträger mit kinderpornografischen Material sichergestellt. Dieses soll er zudem über das Portal „E-Mule“ herunter geladen haben, wodurch er die Dateien automatisch anderen Nutzern zur Verfügung stellte, also verbreitete. Es seien auch Dateien gefunden worden, „die offenbar selbst erstellt wurden“, sagte einer der beiden Polizisten, die an der Datenauswertung beteiligt gewesen und als Zeugen geladen waren. Einer der Beamten hatte den Geschädigten zweimal zu den Vorfällen befragt. Mehr als ein Jahr nach der ersten Vernehmung hatte dieser sich erneut äußern wollen. „Ich glaube, er hat sehr lange gebraucht, um das zu verarbeiten“, sagte der Polizist.

Der sachverständige Psychiater sagte, dass bei dem Angeklagten formal eine Pädophilie nachgewiesen werden könne. „Das bedeutet, es sind solche Fantasien vorhanden, und sie werden auch ausgelebt“, so der Mediziner. Da aber keine schwere psychische Störung oder Sucht festzustellen sei – es „kein Muster eines krankhaften Verhaltens“ gebe – komme eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nicht in Betracht. Das Urteil wird am Dienstag (17. März) erwartet.