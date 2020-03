Muskel- und Skeletterkrankungen sind weiterhin die Volkskrankheit Nummer eins. Sie verursachten 2018 unter allen Krankheitsarten die meisten Arbeitsunfähigkeitstage der Beschäftigten in Münster. Mit 21,5 Prozent lag deren Anteil an den gesamten Fehltagen der AOK-Mitglieder an erster Stelle. Allein auf Rückenschmerzen entfielen dabei 18 363 Ausfalltage. Darauf weist die AOK Nord-West zum Tag der Rückengesundheit unter dem Motto „Achtsam durch den Tag – Rückenbelastungen gesund meistern“ am Sonntag (15. März) hin.

„Das Wichtigste für einen gesunden Rücken ist regelmäßige Bewegung. Diese kräftigt die Muskeln, stabilisiert die Wirbelsäule und fördert die Fitness und Leistungsfähigkeit. Daher sollte der Rücken vorbeugend gezielt trainiert werden, damit es gar nicht erst zu Problemen kommt“, wird AOK-Serviceregionsleiter Dirk Pisula in der Mitteilung zitiert.

Schonung schwächt die Muskeln

Langes Sitzen in immer gleicher Position, stundenlanges Starren auf den Bildschirm sowie dauerhaft schwere körperliche Belastung bei zum Beispiel pflegenden Berufen beanspruchten die Wirbelsäule und den Rücken massiv. Bei vielen Menschen bestehe der erste Reflex bei Rückenschmerzen darin, sich ins Bett zu legen und darauf zu warten, dass es wieder besser wird. Doch eine derartige Schonung schwäche in den meisten Fällen die Muskeln nur noch weiter. Und die Patienten gerieten leicht in einen Teufelskreis aus Schmerz, Verspannung und Schonhaltung. Ziel sei es deshalb, schnell wieder aktiv zu werden. „Wer dann noch achtsam mit seinem Körper umgeht, auf eine gute Körperhaltung und auf seine körperlichen und psychischen Belastungsgrenzen achtet, kann viel für seinen Rücken tun. Grundsätzlich sind Sportarten, bei denen alle Muskeln möglichst gleichmäßig trainiert werden, gut geeignet. Dazu gehören Schwimmen, Nordic Walking, Wandern oder auch Pilates, Reaktivtraining, Kraftausdauertraining und Aquagymnastik“, sagt Pisula. Diese Sportarten trainierten und entlasteten den Rücken in einem guten Rhythmus.