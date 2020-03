Dass jemand mehr als 1000 Euro für die „Beseitigung“ einer Ratte zahlt oder tagsüber knapp 300 Euro für einen Schlüsseldienst, der auch noch die Tür kaputtmacht – kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. In Stress- oder Paniksituationen lassen sich aber viele Menschen von unseriösen Notdiensten genau dazu bewegen. Diese Erfahrung hat auch die Verbraucherzentrale gemacht. Sie appelliert deshalb zum Weltverbrauchertag (15. März) an Betroffene, auch in Notsituationen besonnen zu bleiben. Vor allem, weil sich das Problem verschärfe.

„Es gibt jede Menge und immer mehr unseriöse Notdienste“, sagt Mechthild Schneider , Leiterin der Beratungsstelle in Münster. Zahlreiche Verträge verschiedener Firmen mit aberwitzigen Abrechnungssummen belegen das. So hat eine Frau 290 Euro für eine Türöffnung bezahlt (am Tag). „Der Schlüsseldienst hat aber nicht nur die Tür geöffnet, sondern gleich den Zylinder mit rausgebohrt“, sagt Schneider. Die Reparaturkosten könne sich die Frau ja von ihrer Hausratsversicherung wiederholen, habe es geheißen. „Nein“, sagt die Expertin. „Versicherungen erstatten nur den üblichen Betrag.“ Damit komme sie gleich zum zweiten Problem: Was kostet so etwas „üblicherweise“?

Im Zweifel die Polizei rufen

Die Verbraucherzentrale hat dazu einen Schlüsselnotdienst-Vergleich herausgegeben, in dem neun münsterische Unternehmen gelistet sind. „Wir stellen fest, dass die seriösen örtlichen Firmen keine Notdienste mehr anbieten, weil die unseriösen den Markt abgrasen“, so Schneider. Dabei sei es wichtig, bei der Notdienstsuche darauf zu achten, sich an ein möglichst nahe liegendes Unternehmen zu wenden.

Auch mit Rohrreinigern und vermeintlichen Schädlingsbekämpfern hätten Verbraucher zunehmend Probleme. So wurden für die in einem Fall nicht einmal wirksame Beseitigung von Mäusen beziehungsweise Ratten 400 bis 1000 Euro kassiert. Schneiders dringende Empfehlung: „Wenn Sie glauben, eine Rechnung ist zu hoch, müssen Sie sie nicht bezahlen.“ Gerade in diesen Notsituationen gelte: „Lesen Sie alles genau, bevor Sie etwas unterschreiben.“ Im Zweifelsfall könnten Betroffene die Polizei rufen.