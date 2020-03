Seines Wissens seien die im Hinblick auf das sich auch in Münster ausbreitende Coronavirus getroffenen Maßnahmen in der Geschichte der Bundesrepublik einmalig, sagte Wolfgang Heuer, Leiter des städtischen Krisenstabs, am Freitag. Es besteht in der Tat keine Frage, dass die Einschränkungen für die Bürger gravierend sind.