Laut einer Pressemitteilung sind die 27 BeratungsCenter in Münster und im Kreis Warendorf weiterhin geöffnet. Selbstbedienungseinrichtungen bleiben an sämtlichen Standorten verfügbar und werden regelmäßig desinfiziert. Grund für diese Maßnahme ist nach Angaben der Sparkasse, dass das in den kleineren Filialen und Zweigstellen eingesetzte Personal dringend als Verstärkung gebraucht wird, wenn Mitarbeiter wegen einer Corona-Vorsichtsmaßnahme vorübergehend zu Hause bleiben oder besonders geschützt werden müssen.

Folgende Filialen werden geschlossen:

Hansaring (Hansaring 17, 48155 Münster)

Coerde (Hamannplatz 14-16, 48157 Münster)

Nienberge (Sebastianstraße 3, 48161 Münster)

Albachten (Dülmener Straße 27, 48163 Münster)

Füchtorf (Glandorfer Straße 3, 48336 Sassenberg)

Stromberg (Daudenstraße 3, 59302 Oelde)

Oelde zum Sundern (Eiswiese 10, 59302 Oelde)

Folgende Zweigstellen werden geschlossen: