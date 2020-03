Grünes Licht für Mittwoch

Vorsichtsmaßnahmen ja, aber keine übergroße Angst vor Ansteckung mit dem Coronavirus: Viele Münsteraner kamen am Samstag zum Wochenmarkt-Einkauf auf den Domplatz – eine der wenigen Veranstaltungen, die derzeit noch stattfinden. Auf gewohnte Stehtischrunden am Kaffee-, Reibeplätzchen- oder Fischstand musste allerdings laut Auflage des Krisenstabs der Stadt verzichtet werden. Und mancher verzichtete gleich auf den gewohnten Marktbesuch. Viele Marktbeschicker leiden daher unter empfindlichen Umsatzeinbußen, wie es am Samstag immer wieder hieß.

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sind derweil überall spürbar. Am Reibekuchenstand Genius hat man sich schon auf geringere Kundenströme eingestellt und am Samstag erheblich weniger Kartoffelteig dabei. „Viele Senioren und auch viele Touristen sind nicht gekommen“, bilanziert Inhaberin Claudia Wesseln-Ternirsen. Umsatzeinbußen von 30 bis 40 Prozent schätzt Blumenstand-Betreiber Kevin Hölscher.

Groß ist die Sorge der Markthändler, wie es nun weitergeht. Alle hoffen darauf, dass der Wochenmarkt unter gebotenen Sicherheitsmaßnahmen weiterhin stattfinden kann. Der Krisenstab der Stadt entscheidet indes vor dem Hintergrund der aktuellen Lage kurzfristig.

„Doch wenn wir erst zwei Tage vorher wissen, ob der Markt stattfindet, wäre das für uns eine Katastrophe“, erklärt Georg Uekötter von der gleichnamigen Bäckerei. Denn in der Brotherstellung brauche man unter anderem wegen der Gärprozesse Vorlauf. Und: „90 Prozent unseres Umsatzes machen wir auf Märkten.“ Große Erleichterung schließlich über die aktuelle Nachricht des Krisenstabs, dass der Markt am kommenden Mittwoch stattfinden kann. Der Sprecher der Marktbeschicker, Sebastian Bussmeyer, hofft nun, dass auch die künftigen Wochenmärkte wie geplant laufen: „Denn wir liefern einen wichtigen Beitrag zur Grundversorgung der Menschen.“