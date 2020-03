Hoffen, dass es so weitergeht

Vorsichtsmaßnahmen ja, aber keine übergroße Angst vor Ansteckung mit dem Coronavirus: Viele Münsteraner kamen am Samstag zum Wochenmarkt-Einkauf auf den Domplatz – eine der wenigen Veranstaltungen, die derzeit noch stattfinden. Auf gewohnte Stehtischrunden an Kaffee-, Reibeplätzchen- oder Fischstand musste allerdings laut Auflage des Krisenstabs der Stadt verzichtet werden. Und viele Marktbeschicker leiden derzeit unter empfindlichen Umsatzeinbußen.

Die Händler sehen die Notwendigkeit der Vorsichtsmaßnahmen, wie viele an diesem Samstag erklären. In kleinen Grüppchen und auf Abstand stehen die Menschen beieinander. Zum Mittag steigt die Kundenfrequenz. Dennoch spüren die Markthändler den Besucherrückgang. Helmut Rötters von Winterhoff´s Café am Dom spricht von „60 Prozent weniger“.

Am Reibekuchenstand Genius hat man sich schon auf geringere Kundenströme eingestellt und am Samstag erheblich weniger Kartoffelteig dabei.

Groß ist die Sorge der Markthändler, wie es nun weitergeht. Alle hoffen darauf, dass auch der Wochenmarkt am Mittwoch planmäßig läuft. Der Krisenstab der Stadt entscheidet indes vor dem Hintergrund der aktuellen Lage kurzfristig.

Innenstadt-Shopping im Zeichen der Corona-Krise 1/6 Sehr überschaubar war die Kundenfrequenz am Samstagmittag in Münsters meistbesuchter Fußgängerzone, der Ludgeristraße. Foto: Karin Höller

Der strahlende Sonnenschein lockte am Samstagmittag viele Besucher auf den Wochenmarkt auf dem Domplatz. Aber über den gesamten Vormittag bei weitem nicht so viele wie sonst, denn zahlreiche Plätze blieben in den Parkhäusern leer. Foto: Karin Höller

Keine Stehtische vor dem Kaffeestand: Die Abstandsmaßnahmen zum Schutz vor weiteren Coronavirus-Infektionen wirkten beim Wochenmarkt auf dem Domplatz. Foto: Karin Höller

Helmut Rötters von Winterhof´s Café am Dom freute sich, dass ihm trotz Corona-Krise die Stammkunden die Treue halten. Trotzdem musste er am Samstag rund 60 Prozent Umsatzeinbußen verkraften, wie er sagte. Foto: Karin Höller

Aktionssamstag trotz Corona-Krise bei Appelrath Cüpper am Prinzipalmarkt: Die Kunden bekamen an der Candy-Bar Süßes geschenkt. Foto: Karin Höller

Bei weitem nicht die Frequenz wie an einem üblichen Samstagmittag herrschte in der Ludgeristraße. Foto: Karin Höller

„Doch wenn wir erst zwei Tage vorher wissen, ob der Markt stattfindet, wäre das für uns eine Katastrophe“, erklärt Georg Uekötter. Denn in der Brotherstellung brauche man unter anderem wegen der Gärprozesse Vorlauf. Und: „90 Prozent unseres Umsatzes machen wir auf Märkten.“

Die Marktbesucher genossen am Samstag noch weitgehend entspannt den Einkauf in der Sonne. Statt des gewohnten „Tschüss“ zum Abschied hieß es allerdings meistens „bleiben Sie gesund“.