Alle Kinos in Münster geschlossen

Am Sonntagvormittag teilte der Leiter des städtischen Krisenstabs, Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer , mit, dass die Stadt Münster als weitere Maßnahme gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus nun sämtliche Kinobetriebe schließt.

Bereits am Vortag hatte unserer Zeitung berichtet, dass das Land ab 14. März Städte und Gemeinden angewiesen hat, keine Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern zuzulassen. Heuer sah diese Anordnung bereits weitgehend durch die am Freitag durch den Krisenstab der Stadt beschlossenen Maßnahmen umgesetzt. Dennoch wurde in einigen Fällen nachjustiert.

Aktuell trifft es nun auch die Kinos der Stadt, wobei es sich um das Cineplex am Albersloher Weg, das Schlosstheater am Kanonierplatz sowie das Cinema an der Warendorfer Straße handeln dürfte.