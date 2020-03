Immer wieder bleiben Fußgänger und Fahrradfahrer an diesem Samstagnachmittag verwundert kurz vor der Herz-Jesu-Kirche an der Wolbecker Straße stehen. Dort ist seit Freitag eine Absperrung aufgebaut, die jedes Durchkommen in beide Richtungen unmöglich macht.

Dacheindeckung in Bewegung

Die Fragen an die beiden Angestellten des beauftragten Sicherheitsdienstes ähneln sich dabei: Was denn genau passiert sei, wollen die meisten wissen. Und ob es denn wirklich gar kein Durchkommen gebe?

Die Antwort ist jedes Mal dieselbe: Die Dacheindeckung der Herz-Jesu-Kirche war am Freitag in Bewegung geraten. Trotz Reparaturarbeiten konnte anschließend nicht garantiert wer-den, dass keine Dachplatten herabstürzen würden. Als Vorsichtsmaßnahme wurde daher der Teil der Wolbecker Straße zwischen Ring und Andreas-Hofer-Straße komplett gesperrt. Dies gilt sowohl für Autos als auch für Fahrräder und Fußgänger. Auch die Ladenzeile in diesem Bereich bleibt geschlossen.

Die meisten Passanten zeigen dabei Verständnis für das Durchgangsverbot und umgehen den Abschnitt durch die Seitenstraßen. Aber das ist nicht immer so. „Einige Leute wollen nicht einsehen, dass sie hier zu Fuß nicht durchkommen und werden auch unhöflich. Die meinen, dass man an der Seite noch vorbeigehen könnte. Aber die Sicherheit geht eindeutig vor“, erzählt ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes.

Verkehrsaufkommen noch gering

Derweil biegen die meisten Autofahrer stadteinwärts, wie ausgewiesen, in die An­dreas-Hofer-Straße ein, um die Sperrung zu umfahren. Nur vereinzelt kommen Fahrzeuge bis zur Absperrung, um dort schließlich zu wenden. Das Verkehrsaufkommen an diesem Tag ist aber relativ gering, sodass keine Staus entstehen.

Auch für die Anwohner stellt die Situation kein großes Problem dar. Sie dürfen die Absperrung ganz normal passieren, um zu ihren Wohnungen zu gelangen, und manche genießen die verkehrslose Zeit sogar. „Es ist schön, dass es so ruhig ist. Bei den blöden aktuellen Umständen könnte man hier glatt ein paar Bierbänke aufstellen und gemeinsam das Wetter genießen“, findet Sabine Peters.

Auch Nachbarin Brigitte Reher sieht die durchaus positiven Aspekte der Situation: „Es ist zwar etwas gespenstisch, aber ich finde es schön, dass ich heute das erste Mal wieder die Vögel zwitschern hören konnte. Und die Luft ist so gut wie lange nicht mehr.“

Mindestens bis zum Montagmorgen bleibt das Teilstück nun noch gesperrt. Der morgendliche Berufsverkehr an diesem Tag wird also voraussichtlich noch beeinflusst, sodass mit Staus zu rechnen ist. Im Laufe des Vormittags prüft die Stadt dann, inwieweit die Sperrung wieder aufgehoben werden kann.