Die Feuerwehr Münster wurde am Montagmittag um 13.25 Uhr zu einem Brand am Aegidiimarkt gerufen. Die Feuerwehrmänner sind in der Tiefgarage im Einsatz. Nach Angaben von Jörg Rosenkranz, Sprecher der Feuerwehr, ist auf Ebene sechs ein Fahrzeug in Brand geraten.

Verletzte gibt es nach Angaben der Feuerwehr nicht. Der Brand wird derzeit gelöscht, danach muss die Tiefgarage zudem vom Rauch befreit werden, so Rosenkranz.