Weiterhin kein Durchkommen: Die Wolbecker Straße blieb auch am Montag zwischen Andreas-Hofer-Straße und Hansaring voll gesperrt. Wie eine Sprecherin der Stadt mitteilt, wird die Sperrung voraussichtlich noch bis zum Dienstagvormittag andauern. Weder Autofahrer noch Fußgänger oder Radfahrer können die Sperrung passieren.

Am Freitag drohten Dachplatten von der Herz-Jesu-Kirche herunterzustürzen. Auch sofort eingeleitete Reparaturmaßnahmen konnten die Sicherheit nicht gewährleisten. Am Freitag war es in dem Bereich vor allem im Feierabendverkehr zu massiven Staus gekommen.

Am Montag wurden an der Kirche weitere Sicherungsarbeiten durchgeführt. Wie die Sprecherin der Stadt mitteilt, soll am Dienstag ein Gutachter die Sicherheit des Daches bestätigen. Erst dann könne die Wolbecker Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.