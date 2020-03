Tagelang war an der Wolbecker Straße kein Durchkommen: Die Straße wurde am Freitag zwischen Hansaring und Andreas-Hofer-Straße gesperrt, weil sich Teile des Daches der Herz-Jesu-Kirche gelöst hatten. Erste Reparaturmaßnahmen am Freitag konnten keine Sicherheit gewähren, weshalb die Straße gesperrt blieb. Weder Autofahrer noch Fußgänger oder Radfahrer konnten die Sperrung passieren.

Am heutigen Dienstag ändert sich die Lage: Wie die Stadt mitteilt, ist das Dach der Herz-Jesu-Kirche wieder befestigt worden. Am Vormittag liefen demnach noch letzte Arbeiten. Ein Gutachter und das Bauordnungsamt geben dann den gesperrten Abschnitt wieder frei. Voraussichtlich ab 16 Uhr ist die Wolbecker Straße also wieder wie gewohnt befahrbar.