Studenten organisieren ehrenamtliche Einkaufshilfe

Es herrscht Ausnahmezustand. Das gilt für Münster genauso wie für den Rest des Landes. Das Coronavirus breitet sich aus. Doch mit den Einschränkungen im öffentlichen Leben geht eine Welle der Hilfsbereitschaft einher. Nachbarn organisieren sich und bieten vor allem älteren Menschen Hilfe an.

Auch Lena Balitzki , Marius Mehling und Franziska Breulmann wollten nicht tatenlos bleiben. In der vergangenen Woche haben die drei Medizinstudenten angefangen, eine ehrenamtliche Einkaufshilfe zu organisieren. „Aus Berichten aus anderen Städten und gerade aus Italien haben wir diese Idee entwickelt“, sagt Lena Balitzki.

Hilfe für Risikogruppen

Es geht um Hilfe für Menschen, die durch das Virus besonders gefährdet sind: ältere Menschen und Vor­erkrankte. Ob das Einkaufen im Supermarkt oder die Medikamente, die in der Apotheke besorgt werden müssen – für die Risikogruppen bergen solche Erledigungsgänge große Gefahren.

Kommentar: Münster hält zusammen Das Coronavirus ist eine Herausforderung – für Gesundheitssystem, Behörden, Regierende. Und vor allem für die Menschen. Das öffentliche Leben steht still, die Sorgenfalten werden tiefer. Doch auch in Krisenzeiten gibt es Hoffnung: Der Infektionswelle folgt eine bemerkenswerte Welle der Hilfsbereitschaft. In Facebook-Gruppen, an schwarzen Brettern oder in Fluren von Mehrfamilienhäusern – die Hilfsangebote sind nahezu überall. Und das zeigt vor allem: Münster hält zusammen. Wieder einmal. Wie schon bei der Flutkatastrophe im Juli 2014 beweisen die Menschen in dieser Stadt diese besondere Stärke. Die Bürgerinnen und Bürger unterstützen sich und helfen denen, die auf Hilfe angewiesen sind. So eine Gesellschaft ist wohl für jede Krise gut gewappnet. (Von Anna Spliethoff) ...

Dort setzt die Hilfe an. Die Studenten überlegten sich ein Konzept und suchten in den Sozialen Netzwerken nach Mitstreitern. Auf die mussten sie nicht lange warten, wie Balitzki sagt: „Mittlerweile haben wir an die 300 Freiwillige.“ Dass die Resonanz so groß sein würde, damit haben die Studenten nicht gerechnet.

Maßnahmen der NRW-Landesregierung 1/12 Die Bundesregierung und die Länder haben sich am Montag (16. März) auf weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie geeinigt. Nicht nur Schulen und Bildungseinrichtungen werden geschlossen, sondern... Foto: dpa

Schulen in NRW ab Montag geschlossen: Bereits ab Montag sind die Schulen in NRW geschlossen. Die Lehrer blieben im Dienst, zur Vorbereitung von Abschlussarbeiten etwa oder um digitale Unterrichtsformen durchzuführen. Ebenso dürfen Kinder bis zum schulpflichtigen Alter ab Montag nicht mehr in Kitas gebracht werden. Kinder sollten nicht bei Großeltern untergebracht werden. Für die Kinder des Personals, das zur Bewältigung der Krise notwendig sei, solle es besondere Betreuungsangebote geben. Die dürfen aber nur Kinder wahrnehmen, deren Eltern in wichtigen Berufen wie der Medizin, Versorgung oder ähnlichem arbeiten. Foto: Caroline Seidel

Veranstaltungen abgesagt: Schon am 10. März hatte die Landesregierung einen Erlass bekannt gegeben. Dieser besagt, dass landesweit «bis auf weiteres» keine Veranstaltungen mit mehr als 1000 erwarteten Besuchern stattfinden sollen. Inzwischen heißt es, es dürfe gar keine Veranstaltungen mehr geben. Auch private Feiern sollen abgesagt werden. Selbst geheiratet werden, dürfe nur nur noch im engsten Familienkreis. Foto: Matthias Ahlke2

Sportveranstaltungen abgesagt / Fitnesstudios geschlossen Das Präsidium des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW) hat am Freitag entschieden, den Spielbetrieb bis einschließlich zum 19. April einzustellen. Dies betrifft die in der Zuständigkeit des FLVW liegenden Begegnungen der Männer-, Frauen- und Jugend-Spielklassen inklusive aller Futsal-Ligen (Kreisligen bis Oberliga Westfalen) sowie Aktivitäten der Jugend-Talentsichtung und -förderung. Maßnahmen der westfälischen Leichtathletik werden ebenfalls bis auf Weiteres abgesagt, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch in Münster steht der Amateursport still : Die Spiele der Preußen und der WWU Baskets wurden bereits am Donnerstag (12. März) vorläufig abgesagt, dann legte die Volleyball-Bundesliga sogar mit dem endgültigen Aus dieser Runde nach. Inzwischen dürfen auch Fitnessstudios nicht mehr öffnen. Der Sport in NRW steht komplett still. Foto: imago-images

Kultureinrichtungen schließen: Alle landeseigenen Kultureinrichtungen bleiben ab sofort geschlossen. Das hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag mitgeteilt. Die Maßnahme gegen die Verbreitung des Coronavirus gilt vorerst bis zum 19. April. Auch das Theater Münster hat am Freitagmittag (13. März) sämtliche Vorstellungen bis zum 13. April abgesagt. Ebenso hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) sämtliche Veranstaltungen in allen seinen Einrichtungen ab sofort bis zum 17. April abgesagt. Das betrifft Tagungen, Führungen, Messen oder Vorträge in allen 18 LWL-Museen, 27 LWL-Kliniken, 35 LWL-Förderschulen und anderen LWL-Einrichtungen. Ab sofort werden darüber hinaus sämtliche Museen des LWL bis zum 20. April (einschließlich) für Besucher geschlossen bleiben, heißt es in einer Mitteilung des Landschaftsverbandes. Foto: Klaus Meyer

Keine Besuche mehr in Pflege- und Altenheimen in NRW: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus dürfen Alten- und Pflegeheime in NRW grundsätzlich nicht mehr besucht werden. Besuche seien nur in dringenden Ausnahmefällen möglich, sagte Ministerpräsident Armin Laschet bei der Pressekonferenz in Düsseldorf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert

Sommersemester-Start an NRW-Hochschulen verschoben: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wird auch der Start des Sommersemesters an den nordrhein-westfälischen Hochschulen vorerst bis zum 20. April, dem Ende der Osterferien, verschoben. Ursprünglich sollte das Sommersemester an den Fachhochschulen am 23. März und an den Universitäten am 6. April beginnen. Foto: Sebastian Gollnow

Operationen verschieben: Alle nicht zwingend nötigen Operationen in NRW sollen wegen der Coronakrise auf absehbare Zeit verschoben werden. Das sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Foto: Georg Wendt

ÖPNV wird eingeschränkt: Der öffentliche Personennahverkehr in NRW wird wegen der Corona-Krise eingeschränkt. Bahn und Busse fahren ab sofort nur noch nach dem Ferien-Fahrplan. Es wird empfohlen, nur noch in dringenden Fällen den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Fahrkarten-Kontrollen werden nicht mehr durchgeführt. Die Stadtwerke Münster bitten alle Fahrgäste, in den Stadtbussen bis auf Weiteres nur die hinteren Türen für den Ein- und Ausstieg zu nutzen. Die erste Tür direkt bei der Fahrerin oder beim Fahrer bleibt vorsorglich geschlossen, im Bus werden keine Tickets mehr verkauft. Foto: Matthias Ahlke

Geschäfte und Läden werden geschlossen. In Nordrhein-Westfalen werden alle Geschäfte und Läden geschlossen, die nicht der täglichen Grundversorgung dienen. Supermärkte, Bäcker und Banken zum Beispiel bleiben aber auf. Foto: dpa

Gottesdienste abgesagt: Es dürfen ab sofort keine Gottesdienste mehr abgehalten werden. Alle religiösen Veranstaltungen müssen bis auf Weiteres abgesagt werden. Foto: Oliver Werner

Mehrere Kinostarts verschoben: Mehrere Filme kommen wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus später ins Kino als geplant. Der neue «James Bond»-Film ist bereits auf November verlegt. Auch die Starttermine für den Actionfilm «Fast & Furious 9», den Superheldenfilm «The New Mutants» und den Familienfilm «Mulan» werden verschoben. Die Neuauflage des Zeichentrickmärchens von 1998 sollte eigentlich am 26. März in Deutschland anlaufen. Foto: Britta Pedersen

Seit Montagmorgen gibt es eine „Hotline“ – ein altes Smartphone mit einer Sim-Karte – bei der sich Hilfebedürftige melden können. Die Freiwilligen verteilen seit Tagen Flyer und informieren Apotheken, Hausärzte und Kirchengemeinden. „Damit die Leute, die es brauchen, es auch erfahren“, sagt Balitzki.

Die Freiwilligen wurden nach Stadtbezirken aufgeteilt, erläutert Balitzki. Denn: „Wir möchten ein münsterweites Netz etablieren.“ Wendet sich also jemand per Hotline an die Einkaufshilfe, fungiert das achtköpfige Organisationsteam als Vermittler. Die Freiwilligen werden informiert und können als Einkaufshilfe loslegen.

„ Nicht Hände schütteln und auch nicht auf einen Kaffee mit reingehen, auch wenn das natürlich schade ist. Nicht Hände schütteln und auch nicht auf einen Kaffee mit reingehen, auch wenn das natürlich schade ist. “ Lena Balitzki

Für das Angebot gibt es klare Regeln. „Wir wissen, dass man das auch missbrauchen könnte“, sagt die Studentin. Deshalb werden die Hilfesuchenden über „typische Betrügertricks“ aufgeklärt und sollen den Freiwilligen für Einkäufe nur Geld geben, wenn ein Kassenbon vorliegt.Und auch wegen des Coronavirus seien Regeln zu beachten:„Nicht Hände schütteln und auch nicht auf einen Kaffee mit reingehen, auch wenn das natürlich schade ist.“ Die Studenten haben die Hoffnung, dass aus der Aktion auch langfristige Patenschaften entstehen. Das Wichtigste ist laut Balitzki im Moment aber, „den Menschen in dieser Ausnahmesituation helfen zu können“.

Die Einkaufshilfe ist unter 01 57/33 20 17 96 erreichbar.