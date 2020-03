Klare Ansage vom Krisenstab in Münster : „Die Lage ist ernst“

Die Stadt Düsseldorf hat am Montag sämtliche Dienststellen mit Publikumsverkehr geschlossen. So weit soll es in Münster nicht kommen. Man sehe sich in der Pflicht, einen Beitrag dazu zu leisten, dass die öffentliche Ordnung gewahrt bleibe, machte Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer am Montag deutlich. Doch zu Einschränkungen, gerade bei publikumsintensiven Dienststellen, wird es kommen. Wo es möglich ist, sollen Telefon und Internet anstelle von persönlichem Kontakt treten.

Die erreichbare Verwaltung war eine von wenigen guten Nachrichten, die der Krisenstab, der von nun an täglich tagen wird, überbringen konnte. „Die Lage ist ernst“, stellte Hugo Van Aken, Ärztlicher Direktor des UKM klar. Er betonte aber auch, dass es „Horrorszenen“ wie in China oder Italien mit auf dem Flur sterbenden Menschen hierzulande nicht gebe. Van Aken begründete das mit der in Deutschland höheren Anzahl an Intensivbetten – auf 100.000 Einwohner gerechnet – im Vergleich zu Italien und Frankreich. Rund drei Mal so viele stehen laut Van Aken in Deutschland zur Verfügung.

Keine Veranstaltungen bis Ostermontag

Dass sich die Zahl der nachweislich Infizierten seit Samstag in Münster auf 90 (Stand 17 Uhr) mehr als verdoppelt habe, begründete Van Aken vor allem mit den Rückkehrern aus Skigebieten. Allerdings seien nur rund zehn Prozent derer, die sich zuletzt hätten testen lassen, auch wirklich vom Coronavirus betroffen. Zwei Infizierte aus Münster sind mittlerweile wieder genesen.

Um der steigenden Zahl der Infizierten angemessen zu begegnen, hat die Stadt eine Allgemeinverfügung erlassen. Alle Veranstaltungen, ob öffentlich oder privat, sind demnach bis Ostermontag untersagt – auch Zusammenkünfte in Sportvereinen. Die städtischen Ausschüsse werden verschoben. Reiserückkehrern aus Risikogebieten wird der Zutritt zu zahlreichen Einrichtungen untersagt.