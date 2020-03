Die Einschränkungen kamen nicht überraschend. „Nach den Entwicklungen in Italien und Frankreich lag es in der Luft“, sagt Raphaela Feldmann vom Hotel und Restaurant Feldmann. Schon in der vergangenen Woche ließ der Besuch spürbar nach, „es gab nur Stornierungen“. Nun die neue Situation: Restaurants müssen um 15 Uhr schließen und strenge Auflagen erfüllen.