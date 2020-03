Vier Jahre und drei Monate Gefängnis hat das Landgericht am Dienstag gegen einen 56 Jahre alten Mann aus Münster als Strafe verhängt wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in vier Fällen und wegen Herstellen kinderpornografischer Schriften in drei Fällen. Die Opfer der Übergriffe, die er bei mehreren Taten und in eindeutigen Posen nackt fotografiert hatte, waren die Kinder von Bekannten von ihm aus Altenberge (wir berichteten).

Die Übergriffe waren in den Jahren 2011 und 2012 in der Wohnung der Altenberger Familie in Abwesenheit der Eltern geschehen, zudem im Auto des Mannes, als er auf die Minderjährigen aufpassen sollte. Opfer war vor allem der Sohn der Familie zwischen seinem zehnten und zwölften Lebensjahr. Seine Schwester ist etwa eineinhalb Jahre jünger.

Kinderpornografische Dateien

„Es bestand ein freundschaftliches Verhältnis zur Familie“, sagte die Vorsitzende Richterin zu den Feststellungen aus der Beweisaufnahme. Um die Fotos von den Kindern machen zu können, habe er ihnen Spielzeug versprochen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung habe die Polizei zudem auf dessen Laptop kinderpornografische Dateien entdeckt – offenbar aus dem Internet.

Der gelernte Handwerker ist bereits zwei Mal wegen ähnlicher Taten verurteilt worden: 1987 wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und 2009 wegen Besitzes kinderpornografischer Schriften. Er sei „zwei Mal verlobt gewesen“, zeichnete die Richterin nach: „Aber beide Partnerschaften scheiterten“, sagte sie. Die zweite Freundin habe ihn verlassen, als sie von seiner Vorstrafe wegen Kindesmissbrauchs erfahren habe.