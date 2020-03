Mancherorts soll im Zuge der Corona-Krise der Wasserverbrauch deutlich gestiegen sein – aus der Kreisstadt Coesfeld wird beispielsweise eine solche Entwicklung gemeldet und mit den zusätzlichen Hygienemaßnahmen zur Verhinderung einer Virus-Infektion erklärt. In Münster lässt sich ein solcher Anstieg dagegen nicht erkennen, wie Stadtwerke-Sprecherin Lisa Schmees sagt.

Der Wasserverbrauch sei seit vier Wochen konstant. Unter der Woche fließen demnach bis zu 48 000 Kubikmeter täglich aus den Wasserkränen und Duschköpfen in Münster, am Wochenende sind es mit bis zu 45 000 Kubikmeter pro Tag etwas weniger. „Die Verbrauchskurve hat sich nicht signifikant verändert“, sagt Schmees mit Blick auf diese Zahlen und die aktuelle Krise.

Angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus haben die Stadtwerke laut Schmees am Dienstag ihre drei Service-Center für den Publikumsverkehr geschlossen und setzen von nun an verstärkt auf die telefonische Beratung sowie ihr Kundenportal im Internet.

Geschlossen werden demnach für den Kundenverkehr das Service-Center am Hafenplatz, der City-Shop in der Salzstraße sowie das Service-Zentrum Mobilé gegenüber dem Hauptbahnhof. Für den Kauf von Bustickets verweisen die Stadtwerke auf die Vorverkaufsstellen in den Stadtteilen, Ticketautomaten und die App „Westfalentarif“.