Viele Unternehmen setzen wegen der Corona-Krise jetzt auf Kurzarbeit

Die Not bei Betrieben und Arbeitnehmern ist in diesen Tagen gleichermaßen groß. Viele ergreifen Kurzarbeit als Rettungsring. Die Agentur für Arbeit hat angesichts des großen Ansturms eine zusätzliche Telefonnummer geschaltet, zumal seit Mittwoch die Geschäftsstellen für den Publikumsverkehr geschlossen wurden. An dem Tag „gab es im Agenturbezirk rund 700 Anrufe, das sind mehr als zum Höchststand der Finanzkrise 2008“, erklärt Agentursprecherin Petra König .„Um es den Arbeitgebern so leicht wie möglich zu machen, können die Kurzarbeitsanzeigen online gestellt werden.“

Voraussetzungen für Kurzarbeitwurden durch den Gesetzgeber jetzt gelockert: Zehn Prozent der Beschäftigten müssen von einem Arbeitsausfall betroffen sein (bislang mindestens ein Drittel). Neu ist zudem, dass negative Arbeitszeitkonten nicht vor der Beantragung ins Plus gebracht werden müssen. Neuerdings kann Kurzarbeitergeld auch für Beschäftigte in Leiharbeit beantragt werden. Zudem sollen Arbeitgeber die Beiträge zur Sozialversicherung voll erstattet bekommen.

60 Prozent der Differenz zum Nettogehalt

DasKurzarbeitergeldwird für ausgefallene Arbeitsstunden gewährt und beträgt 60 Prozent, bei Beschäftigten mit mindestens einem Kind 67 Prozent der Differenz zum Nettogehalt. Politik und Sozialpartner wollen die Lohnlücken in der Corona-Krise mit neuen Gesetzen abfedern, die in der kommenden Woche im Bundestag beraten werden sollen.

„Das Kurzarbeitergeld ist eine gute Hilfe“, sagt Hermann Vaubel . Der Inhaber des Unternehmens Terracamp und Betreiber zweier Jack-Wolfskin-Läden im Aegidiimarkt ist einer der vielen Unternehmer, die in diesen Tagen Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit anmelden. Ein Drittel seiner 20 Mitarbeiter ist noch vor Ort und hilft ihm im derzeitigen Organisationsstress. Denn für den Auftakt der Outdoor- und Camping-Saison „laufen derzeit große Warenmengen ein, die bereits vor einem dreiviertel Jahr geordert wurden“, erklärt Vaubel. Verhandlungsgeschick sei nun gefragt, um Liefertermine noch auszusetzen oder spätere Rechnungsstellungen zu erreichen. Einige Lieferanten kämen ihm entgegen. Vaubel: „Letztendlich sitzen wir in dieser Krise alle in einem Boot.“ Schon jetzt sei allerdings klar: Mit Kurzarbeitergeld sei das nicht abzufangen, um Insolvenzen zu verhindern. „Viele Unternehmen sind auf Hilfsfonds angewiesen.“ Denn Mieten, Darlehenszahlungen und viele andere Kosten laufen weiter.

Kein Geld für 450-Euro-Kräfte

Aber bereits beim Thema Kurzarbeit ist die Nachfrage riesig, in Münster derzeit vor allem in der Gastronomie, weiß Agentur-Sprecher Matthias Pöpping, der darauf verweist, dass 450-Euro-Kräfte kein Kurzarbeitergeld beziehen können.

Manche Unternehmen versuchen derweil auf vielen Wegen den Personalstamm den reduzierten Arbeitsumfängen anzupassen.

Darf ein Arbeitgeber Urlaub anordnen?Dies ist eine der Fragen, mit denen sich Ratsuchende auch an unsere Redaktion wenden. „Ja, dies ist arbeitsrechtlich möglich“, bestätigt DGB-Regionalgeschäftsführer Volker Nicolai-Koß. Ein Aufbau von Minus-Zeitkonten sei indes nicht zulässig.

Unter hohen finanziellen Einbußen leiden auch viele der derzeit noch arbeitenden Handwerksbetriebe, wie die Handwerkskammer in einer Blitzumfrage ermittelt hat. Rund 55 Prozent seien von der Corona-Krise betroffen.