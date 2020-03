DieCorona-Pandemie ist ausgebrochen, und die Münsteraner spüren die einschneidenden Veränderungen in ihrem Alltag. Was vor wenigen Tagen noch selbstverständlich war, gehört inzwischen der Vergangenheit an. Auf Liebgewordenes muss verzichtet werden, existenzielle Sorgen treffen uns; wir tragen Verantwortung nicht nur für uns, sondern auch für unsere Mitmenschen.