Wie die Stadtwerke Münster mitteilten, werden die Haushalte vorübergehend von einer kleineren Trinkwasserleitung versorgt. Daher sei vor allem in mehrgeschossigen Wohnhäusern mit geringerem Wasserdruck zu rechnen. Es könne in dem Gebiet außerdem zu leichten Trübungen des Trinkwassers kommen. In diesem Fall empfiehlt münsterNETZ, das Wasser so lange laufen zu lassen, bis es wieder klar ist.

Der Wasserrohrbruch ereignete sich am Samstag kurz nach Mitternacht. Ein Entstörungsteam ist vor Ort, um den Schaden zu beheben. Voraussichtlich bis Montagabend soll die Versorgung über die reguläre Transportleitung wiederhergestellt sein.

Auswirkungen auf den Verkehr sollen infolge des Wasserrohrbruchs nicht zu erwarten sein.