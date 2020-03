Um kurz vor zwei Uhr standen am frühen Sonntagmorgen die Winterquartier-Wohncontainer des Hauses der Wohnungslosen am Albersloher Weg neben dem "Jovel" in Brand.

Zunächst waren noch Menschen in den Stahlboxen vermutet worden, zum Glück konnten sich aber alle Bewohner rechtzeitig ins Freie retten. Die Container brannten völlig aus, die Feuerwehr organisierte für mehrere Obdachlose eine neue Übernachtungsmöglichkeit in der eiskalten Nacht.

Die Brandursache ist noch unklar.