Der Kinderschutzbund Münster empfiehlt, sich Kindern in der besonderen Situation in der Corona-Krise zuzuwenden und gibt Ratschläge. Erwachsene sollen Interesse an Kindern und ihrem Befinden zeigen. Fragen wie „Wie geht es dir im Moment?“ oder „Wie ist das eigentlich für dich?“ laden ein, sich mitzuteilen. Kindern hilft es, wenn sie erleben, dass Erwachsene zu allem was um sie herum und mit ihnen gerade passiert, im Gespräch bleiben, heißt es in einer Pressemitteilung des Kinderschutzbundes. Im einzelnen:

Man sollte Trost spenden und mitfühlen: „Schade, dass du deine Lehrkraft und Freunde nun so lange nicht siehst. Das tut mir sehr leid für dich!“

Erwachsene sollten Kinder beteiligen und ihnen damit das Gefühl geben, mitgestalten und aktiv bleiben zu können. „Was hast du für Ideen, wie wir damit jetzt am besten umgehen?“

Zeiten im Alltag, in denen die Virus-Pandemie im miteinander kein Thema ist, sind für Kinder wichtig, um sich nicht einer permanenten Bedrohungslage ausgesetzt zu fühlen.

Altersangemessene Erklärungen zu dem, was gerade passiert, welche Maß-nahmen getroffen werden, weswegen diese notwendig sind, helfen Kindern die Situation nachvollziehen zu können. Sie reagieren entspannter, wenn sie Dinge begreifen und verstehen.

Zum Anschauen mit Kindern: https://www.zdf.de/kinder/logo/wichtige-infos-zum-coronavirus-100.html