„Wir wollten den fleißigen Helfern eine Freude machen“, sagt Luica Hemsing vom Team des Moro 112 Ristorante. Gesagt, getan: Täglich liefert das Restaurant am Aasee nun einen Monat lang zehn kostenlose Pizzas an das Universitätsklinikum. Die Abteilungen können sich selbstständig melden – für diese Woche gibt es bereits eine Reihe von Bestellungen. „Wir haben extra einen Zeitplan erstellt“, verrät Hemsing. Immerhin gilt es sich auf die Arbeitszeiten am UKM inklusive Schichtdienst einzustellen.

Doch damit nicht genug: Zu jeder Bestellung der wegen der Corona-Krise innerhalb von 48 Stunden vom Restaurant zum Lieferdienst umfunktionierten Lokalität gibt es eine Portion Panna Cotta gratis dazu. Auch Lieferkosten verlangt das Moro 112 nicht. „Wir möchten von unseren Kunden lieber, dass sie ins Internet gehen und für eine Hilfsorganisation spenden“, sagt Moro-Betreiber Leonardo Falcone. Die Aktion kommt an, man habe das Beste aus der Krise gemacht, sagt Luica Hemsing, die innerhalb von zwei Tagen das eigene Liefersystem aufgebaut hat.