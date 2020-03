Hoffen auf die Zeit nach der Krise

Die Corona-Krise hat auch die beiden münsterischen Vapiano-Restaurants zur Schließung getrieben. Wie deren Chef Joachim Rehkämper über die aktuelle Lage und die finanziellen Schwierigkeiten der Vapiano-Muttergesellschaft mit Sitz in Köln denkt, verrät er im Interview mit unserem Redakteur Dirk Anger.

Die Vapiano-Muttergesellschaft ist zahlungsunfähig. Was bedeutet das für Sie und andere Franchisenehmer in Deutschland?

Rehkämper: Zunächst muss man der Muttergesellschaft in der dreiwöchigen Frist die Möglichkeit einräumen, nach Lösungen zu suchen, sich mit frischem Geld zu versorgen. Die Vapiano SE hat staatliche Überbrückungskredite beantragt. Diese sind wegen des Wegfalls der Umsätze durch die Schließungen der Restaurants aufgrund der Corona-Krise notwendig. Das werden, davon bin ich überzeugt, alle Gastronomiebetriebe tun, nur dass es bei den nicht börsennotierten Unternehmen auch nicht so schnell bekannt und damit nicht thematisiert wird. Die Rehkämper GmbH als Betreiberin der Vapiano-Filialen in Münster und Osnabrück agiert finanziell unabhängig von der Muttergesellschaft und dies bisher sehr erfolgreich. Ähnlich sieht es bei den Franchisenehmerkollegen in Städten wie Braunschweig, Wolfsburg, Dortmund, Hagen, Kiel, Dresden und andernorts aus.

Sie haben Ihre Filialen im Zuge der Corona-Krise auf Anordnung der Stadt schließen müssen. Wie haben Sie sich in dem Moment gefühlt?

Rehkämper: Ich habe diese Entscheidung zunächst begrüßt, da es wichtig und genau richtig war seitens der Stadt Münster, eine komplette Schließung der Gastronomiebetriebe so schnell anzuordnen. Die ständig wechselnden Anordnung des Landes in den vorhergehenden Tagen – Kürzung der Öffnungszeiten zunächst bis 18 Uhr, dann bis 15 Uhr mit der Pflicht der Registrierung aller Gäste mit kompletten Personalien und einem Zwei-Meter-Abstand zwischen den Tischen – waren verwirrend und schwer umsetzbar. Außerdem kann man in den paar Stunden keinen ausreichenden Umsatz generieren, der kostendeckend wäre.

Welche Folgen hat die Schließung für Sie?

Rehkämper: Ganz klar, enorme, wie übrigens für alle Unternehmen, die von heute auf morgen ihre Geschäftsgrundlage verlieren und keine Einnahmen haben. Das löst eine Kettenreaktion aus. Wenn wir schließen, haben unsere Gemüse-, Fleisch- und andere Lieferanten ebenfalls enorme Umsatzausfälle. So viel Frischware kann nicht ad hoc woanders platziert werden. Auch wenn wir als Rehkämper GmbH zum Zeitpunkt der Schließung ein kerngesundes und eines der erfolgreichsten Gastronomie-Unternehmen in Münster und Osnabrück waren, kann der weiter laufende enorme Kostenapparat, sollte die Krise mehrere Monate andauern, das finanzielle Polster aufbrauchen.

Wie gehen Sie persönlich mit Ihrem Unternehmen und den Mitarbeitern durch diese Krise?

Rehkämper: Als Unternehmer sind meine Frau Dijana, die im Übrigen mit in der Geschäftsleitung ist, und ich gewohnt, Entscheidungen zu treffen, Krisenmanagement zu betreiben und Verantwortung für das Unternehmen und die 200 Mitarbeiter zu tragen. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, trotz der wirtschaftlich schweren Zeit, das Kurzarbeitergeld in Höhe von 60 Prozent vom Nettolohn um 30 Prozent, also auf 90 Prozent aufzustocken, um unseren Mitarbeitern in diesen für alle schweren Zeiten unter die Arme zu greifen, damit sie nicht unter den finanziellen Druck geraten. Betriebsbedingte Kündigungen möchten wir so lange, wie es geht, vermeiden.

Werden die beiden Vapiano-Restaurants in Münster nach der Corona-Krise wieder unter diesem Namen öffnen?

Rehkämper: Aktuell gehen wir davon aus, dass wir unsere Restaurants weiterhin unter der Dachmarke Vapiano führen und freuen uns auf die Wiedereröffnung nach der Corona-Krise.

Sie sind nicht nur Franchisenehmer von Vapiano, sondern auch Vizepräsident Deutschland: Wie kann die Vapiano-Muttergesellschaft aus der wirtschaftlichen Schieflage herauskommen?

Rehkämper: Vapiano befand sich vor Eintritt der Krise in einem Restrukturierungsprozess, der bereits signifikante Erfolge bezeichnete. Eine neue zeitgemäße Speisekarte wurde herausgebracht, die Prozesse in den Restaurants und der Verwaltung optimiert, ein neues Bestellsystem ausgerollt und der Onlineauftritt und das Marketing refresht – alles zusammen hat die positive Markenwahrnehmung deutlich gesteigert und Vapiano wieder auf die richtige Spur gebracht. Dieser Prozess wurde leider abrupt von der aktuellen Corona-Krise unterbrochen und konnte sich noch nicht in Gänze entfalten. Hierdurch konnte die Muttergesellschaft nicht so schnell die getätigten Investitionen wieder einholen und Rücklagen bilden. Trotz aller aktuellen Ereignisse bin ich zuversichtlich, dass Lösungen gefunden werden und die Marke Vapiano diese Krise überstehen wird.