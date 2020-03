Er kam vor sieben Jahren als Flüchtling nach Deutschland und hat heute eine eigene Wohnung und einen Job, ist angekommen. Das alles war möglich, weil ihm viele Münsteraner geholfen hätten, sagt Amir Abid . In Absprache mit seinem Arbeitgeber nimmt er eine Auszeit, um besser Deutsch zu lernen. Da der Kurs erst im April beginnen, würde, hat der 42-Jährige Zeit. Und die will er nutzen, um durch das Coronavirus gefährdete Menschen zu unterstützen. „Ich möchte etwas zurückgeben“, sagt er.

2013 kam Abid mit seiner Familie aus dem Irak nach Deutschland. Er sei, wie so viele, über die Balkanroute geflohen, erinnert sich sein Freund Ismet Nokta . „Ich habe ihm damals erklärt, wie man sich in Deutschland anpassen kann und, dass man dankbar sein muss, dass man hier Hilfe erhält“, sagt Nokta. Amir Abid ist dankbar. „Mir haben damals so viele deutsche Menschen geholfen“, sagt er – beispielsweise bei der Organisation von Schul- und Kitaplätzen für die Kinder. „Ich konnte ja überhaupt kein Deutsch.“

Bis vor Kurzem habe er bei einer münsterischen Wach- und Schließgesellschaft gearbeitet, sagt Abid. Jetzt macht er ein Jahr lang Pause, um richtig auf Deutsch Lesen und Schreiben zu lernen. Vor ein paar Tagen hat er im Mauritzviertel Flugblätter verteilt, auf denen er älteren Mitbürgern Hilfe anbietet, beispielsweise um Einkäufe, kleine Reparaturen oder Gartenarbeiten zu erledigen. „Ich helfe gerne, kostenlos, egal wann, morgens, mittags oder abends.“

Nicht nur in Wolbeck, wo er mit seiner Frau und seinen fünf Kindern wohnt, sondern in der ganzen Stadt. Wer Hilfe benötigt, kann Amir Abid unter 0174/2 32 69 00 erreichen.