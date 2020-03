Solange der Wochenmarkt auf den Prinzipalmarkt ausgeweitet bleibt, umfahren die Stadtbusse jeweils am Mittwoch und Samstag von 5 bis 16 Uhr die Innenstadt. Davon betroffen sind die Linien 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14 und 22, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke.

Die Busse fahren dann folgende Umleitung: Linien 1 und 9 fahren zwischen den Haltestellen Bült und Neutor in beiden Richtungen über die Münzstraße. Die Linien 2, 4, 10 und 14 fahren ab Hauptbahnhof in Richtung Alte Sternwarte, Clemenshospital, Meckmannweg bzw. Zoo über Ludgeriplatz und Antoniuskirche zur Weseler Straße. Die Linien 11, 12 und 22 fahren in Richtung Coesfelder Kreuz/Gievenbeck ab Hauptbahnhof über Ludgeriplatz, Antoniuskirche, Weseler Straße und Aegidiistraße zur Haltestelle Aegidiimarkt.

Während dieser Zeit können die Haltestellen Engelenschanze, Raphaelsklinik, Klemensstraße, Domplatz, Prinzipalmarkt und Schlossplatz von den Stadtbussen nicht angefahren werden.

An den Haltestellen Picasso-Museum auf der Rothenburg, Aegidiimarkt und Krummer Timpen können außerdem die Linien 1 und 9 nicht halten. An den Haltestellen Aegidiimarkt und Schützenstraße entfallen die Linien 2, 4, 10 und 14 in Richtung Aasee. Innerhalb der Umleitungen halten die Busse an allen regulären Haltestellen, so die Stadtwerke weiter.