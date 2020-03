Corona verändert alles – ganz besonders, wie wir uns gegenseitig begegnen. Abstand zu halten ist in der heutigen Zeit sozial. „Es ist eine völlig neue Situation, wie wir sie in diesem Umfang noch nie hatten. Das verunsichert viele Menschen“, meint Dr. Arnold Kitzmann, Geschäftsführer des Management-Institutes Dr. Kitzmann in Münster.