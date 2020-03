Rohre und Asphalt für neues Quartier

Der Abbruch der Gebäude und die Räumung des Geländes der York-Kaserne ist soweit fortgeschritten, dass Anfang Januar mit den eigentlichen Erschließungsarbeiten des Unternehmens Konvoy im nördlichen Bereich des York-Quartiers begonnen werden konnte. Dort, wo von der Wohn- und Stadtbau ab Oktober rund 750 Wohnungen neu errichtet werden, gilt es nun den Kanal- und Straßenbau sowie die Versorgungsleitungen für die künftigen Bewohner des neuen Quartiers herzustellen.

68.500 Quadratmeter

Das Amt für Mobilität und Tiefbau der Stadt Münster führt laut einer Pressemitteilung zunächst den Kanalbau durch. Für das Baufeld mit einer Größe von circa 68 500 Quadratmetern werden dabei rund 3,8 Kilometer Rohre in bis zu vier Metern Tiefe verlegt. „Danach startet die Errichtung der Baustraßen, die dem Baustellenverkehr für die Zeit der Baumaßnahmen dienen“, teilt die Stadt mit. Hierfür werden etwa 1,6 Hektar Schotter verwendet und rund 1,5 Hektar Asphalt in zwei Schichten aufgetragen.

Parallel dazu beginne Münsternetz mit der Verlegung der Versorgungsleitungen, die Strom, Trinkwasser und Fernwärme ins Quartier bringen. Während dieser Maßnahme werden unter anderem acht Kilometer Niederspannungs-, 1,4 Kilometer Mittelspannungs- und 4,2 Kilometer Beleuchtungskabel verbaut. Weiterhin werden 2,7 Kilometer Leerrohre für ein flächendeckendes Glasfasernetz im Quartier verlegt. „Die Arbeiten dieses ersten von insgesamt vier Bauabschnitten werden voraussichtlich bis zum dritten Quartal 2020 andauern“, heißt es von der Stadt.

Die letzten Gebäude werden abgerissen

Parallel dazu treibt die Konvoy GmbH die Herrichtung der Flächen weiter voran. Rund zwei Drittel der für den Abbruch vorgesehenen Gebäude sind bereits abgerissen und ein Teil der Oberflächen saniert. Diese Flächen bleiben den meisten Anwohnern bisher verborgen. Im vierten Quartal 2020 werden schließlich die drei letzten Gebäude abgerissen.

Dies betrifft den ehemaligen Lebensmittelmarkt der britischen Streitkräfte direkt am Albersloher Weg. Damit werde laut Stadt gewartet, bis die Kita „Schatzkiste“ ihr neues Domizil am Wiegandweg beziehe. Wenn der überwiegende Teil der Gebäude des nördlichen Quartierbereichs fertig ist, werden diese durch Erweiterung und Aufbringen der finalen Asphaltdeckschicht und durch den Ausbau der Geh- und Radwege in die endgültigen Quartierstraßen und den Boulevard umgewandelt.