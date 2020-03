Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) hat zur ambulanten Untersuchung und Behandlung von Coronavirus-Patienten sowie Patienten mit respiratorischer Symptomatik ein Behandlungszentrum in der Uppenbergschule eingerichtet. Dort soll die Schwere der Erkrankung ärztlich eingeschätzt und entschieden werden, ob die Patienten weiter ambulant betreut werden können oder in eine Klinik eingewiesen werden müssen.

Ebenso sollen die Patienten in den Zentrum notwendige Rezepte für ihre Medikamente und Bescheinigungen zur Arbeitsunfähigkeit erhalten. Die neuen Behandlungsstrukturen richten sich ausschließlich an diejenigen Patienten, die Symptome einer Coronavirus-Infektion oder einer Atemwegserkrankung aufweisen, heißt es in einer Pressemitteilung der KVWL.

Patienten, die das Behandlungszentrum aufsuchen möchten, müssen sich vorab bei der Coronavirus-Hotline der Stadt Münster unter 4921077 anmelden.

Aufgrund der dynamischen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus kommt es aktuell auch zu Anpassungen im Bereich der KVWL-Notfalldienstpraxen in Münster. Hier gelten folgende vorübergehende Veränderungen:

Die allgemeine KVWL-Notfalldienstpraxis am St. Franziskus-Hospital in Münster wird ab sofort bis auf weiteres zugunsten des neuen Behandlungszentrums geschlossen.

Patienten mit einer respiratorischen Symptomatik, das heißt Atemwegserkrankungen, werden, sich nach vorheriger Anmeldung an das neu errichtet Behandlungszentrum zu wenden: CORONA-Behandlungszentrum Uppenberg Schule Bröderichweg 36 48159 Münster Vorab-Anmeldung unter 0251 – 4921077

Patienten mit anderweitigen medizinischen Beschwerden, die außerhalb der regulären Praxisöffnungszeiten einen Arzt benötigen, können sich ersatzweise an die allgemeine KVWL-Notfalldienstpraxis an der Raphaelsklinik wenden. Die Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag von 18 bis 22 Uhr, Mittwoch und Freitag 13 bis 22 Uhr, sonntags und feiertags 8 bis 22 Uhr.

Patienten sollten die Notfalldienstpraxis nur in dringenden Fällen aufsuchen, so wie es derzeit auch für den regulären Arztbesuch empfohlen wird.