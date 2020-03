Nach einem Brand mehrerer Mülltonnen in der Nacht zu Donnerstag sucht die Polizei weitere Zeugen.

Passanten meldeten um 21.55 Uhr ein Feuer in einem Abfallbehälter an der Jüdefelderstraße, um 1.15 Uhr am Lilienthalweg in Gremmendorf. An der Bergstraße brannte um 3.45 Uhr eine Mülltonne, etwa eine Stunde später, um 4.40 Uhr, an der Straße Breul, berichtet die Polizei.

In allen Fällen löschte die alarmierte Feuerwehr die Brände. Neben den Mülltonnen wurden auch zwei Fahrräder zerstört, und es entstand teilweise leichter Gebäudeschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter 27 50 entgegen.