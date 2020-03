Andreas Fark (60) ist seit 21 Jahren als Busfahrer für die Stadtwerke unterwegs, doch so einsam wie aktuell hat er sich noch nie gefühlt. Gerade mal zwei Fahrgäste sitzen am Samstagmittag in seiner Linie 10 ab Hauptbahnhof mit Ziel Mecklenbeck. Die Bussteige an Münsters wichtigstem ÖPNV-Verkehrsknotenpunkt sind fast menschenleer.