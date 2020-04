224 Coronavirus-Patienten sind wieder genesen

Die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle im Stadtgebiet ist am Donnerstag laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung auf 522 gestiegen. Davon sind 224 Patienten wieder gesundet. Bislang sind zwei mit dem Coronavirus infizierte Patienten in Münster verstorben (Stand: 2. April, 15 Uhr). Damit gelten 296 Personen im Stadtgebiet als infiziert. Damit ist die Zahl der Menschen, die aktuell erkrankt sind, den dritten Tag in Folge rückläufig.

Mit Stand 2. April stellt sich die Situation in den Krankenhäusern der Stadt wie folgt dar: Insgesamt behandeln die Krankenhäuser derzeit 65 Corona-Patienten, davon 19 auf Intensivstationen. Aktuell müssen sieben Corona-Patienten beatmet werden. Am 2. April um 15 Uhr waren auf den Intensivstationen der Stadt 72 Betten frei.

Von einem Trend will Krisenstab-Leiter Wolfgang Heuer noch nicht sprechen: "Es ist dann ein Trend, wenn die Entwicklung nächste Woche anhält." Aber gut sei die aktuelle Entwicklung allemal.

188 Kontrollen am Mittwoch

Am Vortag nahm der kommunale Ordnungsdienst in Münster 188 Kontrollen vor: Bei diesen Kontrollen wurden 39 Verstöße gegen die neuen Anti-Corona-Vorgaben festgestellt.