Die Zahl der Erkrankten sinkt weiter

Die Tendenz der vergangenen Tage setzt sich fort: Erneut ist die Zahl der Menschen, die in Münster aktuell am Coronavirus erkrankt sind, gesunkten. Die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle im Stadtgebiet ist laut Mitteilung der Stadt am Freitag auf 537 gestiegen. Davon sind 270 Patienten wieder gesundet. Damit gelten 265 Personen im Stadtgebiet als infiziert. Bislang sind zwei mit dem Coronavirus infizierte Patienten in Münster verstorben (Stand: 3. April, 15 Uhr).

Mit Stand 3. April stellt sich die Situation in den Krankenhäusern der Stadt wie folgt dar: Insgesamt behandeln die Krankenhäuser derzeit 74 Corona-Patienten, davon 27 auf Intensivstationen. Aktuell müssen 17 Corona-Patienten beatmet werden. Am 3.April um 15 Uhr waren auf den Intensivstationen der Stadt 82 Betten frei.

Am Donnerstag nahm der kommunale Ordnungsdienst in Münster 159 Kontrollen vor: Bei diesen Kontrollen wurden laut Stadt 19 Verstöße gegen die neuen Anti-Corona-Vorgaben festgestellt.