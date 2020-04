Ein großer Korb Palmzweige steht auf der Altarinsel, Bischof Dr. Felix Genn segnet sie – wie es am Palmsonntag, dem Auftakt in die Karwoche, üblich ist. Auch die Verlesung der Passionsgeschichte – also vom Leiden und Sterben Jesu – findet satt. Und auch den Gottesdienst feiert er so wie immer. Im St.-Paulus-Dom ist am Sonntagmorgen jedoch keine Gemeinde versammelt, die Bänke sind leer – wegen der Vorsichtsmaßnahmen, die dazu beitragen sollen, die Corona-Pandemie einzudämmen. Und doch feiern zahlreiche Menschen an den Bildschirmen mit, denn der Gottesdienst wird live im Internet übertragen. „Im Glauben sind wir nicht alleine“, macht Genn deutlich – und verbindet damit alle, die virtuell mitfeiern. „Zuversicht, Kraft und innere Stärke“ wünscht der Bischof den Zuschauern im Schlusssegen.