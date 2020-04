Münster -

Von Helmut P. Etzkorn

Weil maximal 150 Leute in den riesigen Markt in Münsters Norden dürfen, geht es drinnen deutlich entspannter zu als an normalen Samstagen. Vor den Bau- und Gartenmärkten in Münster gibt es derweil ungewohnte Warteschlangen. Doch fast alle Kunden sind geduldig und lassen sich ihre gute Frühlingslaune auch in Corona-Zeiten nicht verderben.