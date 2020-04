Anti-Atom-Mahnwache mit Mindestabstand

Die Corona-Pandemie sorgt für Einschränkungen in weiten Teilen des öffentlichen Lebens. Versammlungen und Demonstrationen, sonst durch das deutsche Grundgesetz geschützt, werden größtenteils mit Verweis auf die Corona-Schutz-Verordnung verboten. Auch eine für Montag geplante Demonstration gegen Uran-Transporte aus Gronau nach Russland sollte zunächst verboten werden – wurde dann allerdings doch unter strengen Auflagen erlaubt: Mundschutzpflicht, 1,5 Meter Mindestabstand zwischen allen Teilnehmenden, kein Demonstrationszug, kein Verteilen von Fylern.

Dabei lief die erste Mahnwache in Münster mit Vermummungsgebot statt -verbot durchweg friedlich ab. Viele Protestierende zeigten Verständnis für die Regeln und waren froh, dass sie sich überhaupt versammeln durften.

"Bundesweite Aufmerksamkeit"

Auch Mitorganisator Stefan Kubel von der Initiative Sofa Münster (Initiative für den sofortigen Atomausstieg) zog ein positives Fazit: „Wir haben den Atom-Transport thematisiert und auch mit einer kleinen Anzahl an Menschen für bundesweite Aufmerksamkeit gesorgt“, so Kubel. Dabei war die kleine Anzahl an Menschen zwischenzeitlich doch größer als geplant und erlaubt. Zu den behördlichen Auflagen gehörte zunächst eine Begrenzung der Teilnehmerzahl auf 15.

Mahnwache mit Mindestabstand 1/9 Am Hauptbahnhof fand am Montag eine Mahnwache gegen den Castortransport statt. Foto: Oliver Werner

Ursprünglich war eine große Demo gegen den Uran-Transport geplant. Foto: Oliver Werner

Für die Mahnwache am Montag gab es strenge Auflagen. Alle Teilnehmer mussten einen Mundschutz tragen... Foto: Oliver Werner

...und ausreichend Abstand zueinander halten. Foto: Oliver Werner

Die Mahnwache verlief friedlich. Foto: Oliver Werner

Die Atomkraftgegner hielten sich an die strengen Vorgaben. Foto: Oliver Werner

Ein Zug mit Uranmüll rollte am Montag von Gronau über Münster in Richtung Russland. Foto: Oliver Werner

Mit Bannern und Plakaten zeigten die Demonstranten ihre Meinung. Foto: Oliver Werner

Die Veranstalter waren mit dem Ablauf der Mahnwache sehr zufrieden. Foto: Oliver Werner

Da sich gleich zu Beginn doppelt so viele Atomkraftgegner versammelt hatten, musste ein Teil zunächst außerhalb des zugewiesenen Demonstrationsbereichs am Alfred-Krupp-Weg warten – nach 45 Minuten wurde rotiert. Kurz bevor der Uran-Zug Münster erreichte, erhöhte das Ordnungsamt die Anzahl erlaubter Personen allerdings auf 45, was Jubel unter den Protestierenden auslöste.

Die Grünen und die Mahnwache Die Grünen aus Münster haben mit einem fälschlich veröffentlichten Aufruf zur Mahnwache Kritik auf sich gezogen. Am Sonntag hatte die Partei über ihre Facebook-Seite zur Teilnahme an der auf 15 Personen begrenzten Veranstaltung aufgerufen. Am Montag ruderten sie zurück und sprachen von einem „kommunikativen Fehler, der aufgeklärt werden soll“. ...

Kritik an Transport in Krisenzeit

Auch Stefan Kubel war erfreut: „Die Einschätzung der Beamten hat sich mehrmals geändert, aber es ist auch für die Behören nicht leicht, solche Veranstaltungen aktuell einzuschätzen.“ Weniger Verständnis zeigte Kubel allerdings für den Betreiber der in Gronau ansässigen Urananreicherungsanlage, Urenco. In einer Zeit, in der Feuerwehr und Rettungskräfte unter hoher Anspannung stehen, seien solche Transporte unverantwortlich. „Auch hätten wir uns gewünscht, dass die Landesbehörden den Transport untersagen“, so der Aktivist.